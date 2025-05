Saarde valda tutvustav esimene turismiinfokaart on üles pandud vallakeskuses Kilingi-Nõmmes ja varustatud QR-koodiga.

Saarde valda tutvustav esimene turismiinfokaart pandi jürikuu lõpus üles vallakeskusesse Kilingi-Nõmme, peagi tuleb see aga veel nelja enim läbitavasse paika ja Läti piiri äärde. Kaart on seotud ruut- ehk QR-koodi all digiinfokihiga eesmärgiga parendada 1065ruutkilomeetrise Saarde valla turismiteabe kättesaadavust ja päevakajalisust.