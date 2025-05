Saarde Kommunaali juhataja Riho Lääts rääkis, et ühelt poolt teeotsast varastati üks post koos ühesuunalise tee liiklusmärgiga ja teiselt poolt teine post koos ühesuunalise tee lõpu ning sissesõidukeelu märgiga. Saarde Kommunaal palub avalikkuse abi liiklusmärkide varaste tabamisel.

Kusjuures märgid said paika alles kolmapäeval ning järgmise päeva hommikuks neid enam ei olnud. Asja teeb kurioossemaks see, et tegu oli juba teise vargusega, sest ka möödunud kuul viidi sealt needsamad liiklusmärgid minema.