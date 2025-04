Galerii Rannaelevant kolis talvekorterist ankruplatsile

Kuna keskranda on suure masinaga keeruline ligi pääseda, sest pehmes liivas varitseb kinnijäämisoht, sõitis “Hellar & pojad” kirjadega treiler rannaliivale Mai rajoonis ja vuras vaikselt Lehe tänava pikenduse poole mööda veepiiri.

Pärnu linnavalitsuse linnamajandusosakonna keskkonna ja heakorra peaspetsialist Kadri Kõresaar mõõtis kella kaheksa paiku välja vahemaa rannapromenaadi betoonpiirdest rannaelevandi peatuspaigani. Seda on täpselt 100 meetrit.

Kõresaar seletas, et selle vahemaa mõõtis ta välja sügisel, kui londiste talvekorterisse kolis. Kuna elevant seisis mullu sellises kohas, kus liugteeks disainitud londi all oli vett just parajalt – ei ole liiga sügav ega liiga madal –, saigi laste seas populaarne atraktsioon samasse kohta paigutatud. Varasematel aastatel tõstsid ranna hooldajad elevandi merevette kõhutunde järgi.