Pildid Talgulised valmistusid tuleva aasta tantsupeoks

​Landing rääkis, et 2026. aasta Pärnumaa tantsupidu tuleb Lavassaares ja alale on plaanis ehitada umbes 40 meetri pikkune roigasaed, mille tarbeks nad tantsuseltsi liikmetega materjali kogusidki.

Üle-eestiline “Teeme ära!” talgupäev toimub aga homme. Koostöös päästeametiga on sel kevadel tähelepanu all kogukondade kriisivalmidus, samuti kerksuskeskuste loomine, et iga inimene saaks kriisi korral infot ja abi. Raamatuaastale kohaselt kutsutakse samuti hoogustama raamaturinglust ja meisterdama selleks raamatujagamise kappe.