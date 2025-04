Pildid Sõbrannaga tülli läinud mees õhkis Pärnu kesklinnas omavalmistatud pommi

Selgus, et plahvatas isevalmistatud lõhkeseadeldis. Põrgumasina valmistas ja pani tööle 38aastane Bogdan Šepel, kes enda sõnutsi oli juba noorena nalja pärast pomme ehitanud. "Mehele oli pommi ehitamine huvitav ning ta soovis meelde tuletada, kuidas see käib, ja näha, kuidas see plahvatab. Küll märkis süüdistatav, et pärast kõnealust korda tal see huvi kadus,” kirjeldas juhtunut Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Maarja Gustavson.