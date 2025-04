Pärnu lasteaedade toit valmib juunist kahes köögis

Ettevõtte tegevjuhi Aaro Lode sõnutsi muutub toidu kvaliteet ühtlaseks ja võrreldes varasemaga pakutakse rohkem mahetoorainest roogi.

“Uus on see, et lasteaedade menüü ühtlustatakse üle linna ja nõutud on mahetooraine kasutamine,” seletas Lode, kelle jutu järgi kasutab mahetoorainet praegu ainult Ülejõe lasteaed.

Riigihanke tingimustes seisis, et suvepealinna lasteaedade toitlustaja peab hakkama kasutama 20–50 protsenti mahetoorainet.

Lode hinnangul on niisugune vahemik mõistlik, sest see võimaldab kasutada peamiselt kohalikku mahetoorainet. “Kui mahetoorainet tuleks kasutada üle poole, siis räägiksime juba importkaubast,” seletas ta.

Baltic Restaurantsi tegevjuhi sõnade kohaselt on mahetooraine ettevõtte ostustatistika järgi keskmiselt 90 protsenti kallim. “Grupiti see erineb. Veiseliha puhul pole erinevus suur – umbes kümme protsenti –, aga me ei tea, mis hakkab juhtuma Kesk-Euroopas leviva suu- ja sõrataudiga. Kohalik maheõun võib olla 300 protsenti kallim kui mittemahe õun,” tõi Lode näiteid hinnaerinevusest võrreldes tavalise toormega.

Kahtlemata kergitab mahetooraine kasutamine toiduportsjoni hinda. Jaanuaris toimunud hankekonkursil pakkus Baltic Restaurants ühe toidupäeva ehk hommiku-, lõunasöögi ja õhtuoote hinnaks ilma käibemaksuta 2,53 eurot ja OÜ P. Dussmann Eesti 2,55 eurot.

Lode jutu järgi on lasteaiad öelnud, et hinnatõus oli õhus niikuinii ning hankekonkursil kahe ja poole euro lähedale jäänud hind ühe päeva toidu kohta on hea pakkumine, kui võrrelda kolm korda päevas toitlustamise ja tanklas müüdava kohvi hinda.