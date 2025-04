Põhja-Pärnumaa tuulikute eriplaneering algatati tegelikult juba viis aastat tagasi. See hõlmab 12 piirkonda, mille puhul uuriti, kas sinna sobiks tuugeneid püstitada. Tosinast alast on alles jäänud seitse, millest üks on samuti ebatõenäoline.​