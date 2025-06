Võidupühal näeb Pärnu rannas reaktiivlennukite etendust

Õhuetendus leiab aset Pärnu lahe kohal, rannast umbes 300 meetri kaugusel vee kohal. Kaitsevägi märgib pressiteates, et parim on lennu-show’d jälgida promenaadilt ja selle esiselt rannaalalt.

"Mul on suur rõõm tervitada Eesti võidupüha pidustuste raames Türgi õhuväe aerobaatika meeskonda Turkish Stars. Nende kohalolek on tugev sümbol meie kahe riigi kestvast sõpruse ja tiheda koostöö kohta liitlastena NATOs,” ütles Türgi suursaadik Eestis Başak Türkoğlu.

Turkish Stars on Türgi õhujõudude koosseisus tegutsev vigurlennuüksus, mis 1992. aastast on kogunud rahvusvahelist tuntust oma õhuetendustega. Meeskond esineb üldjuhul kuue hallipunavalge Canadair NF-5 reaktiivlennukiga, mis on kohandatud just keerukate trikkide tegemiseks, pakkudes haaravat vaatemängu. Canadair NF-5 on üks väheseid show-lennunduses kasutatavaid lennukeid, mis on võimeline lendama ülehelikiiruselgi.