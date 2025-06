Pressikonverentsil kõlas linnajuhtide suust, justkui oleks probleemid lasteaedades pakutud toiduga jäänud üle-eelmisesse nädalasse. Linnapea Romek Kosenkranius (esindab linnavalitsuses valimisliitu Pärnu Ühendab, aga nüüd on liitunud Reformierakonnaga) teatas algatuseks, et "me pole siin selleks, et kedagi süüdi mõista, vaid kuulata lahendusi". Linnapea möönis, et teenusepakkujad ei saanud laste toitlustamisega esimesel nädalal hakkama tasemel, mida neilt oodati.