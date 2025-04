Soovijad saavad panustada teadusesse, otsides talgutel märke metsise tegevuse kohta

Soomaa metsiseseire talgutel saavad vabatahtlikud abiks olla selle linnuliigi elupaikade uurimisel. Talguliste töö on käia läbi etteantud piirkond ja kirja panna kõik metsise ja muude kanalistega seotud elumärgid. Kaasa tuleb korjata suled, väljaheited ja muud leiud. Ülestähendamist vajavad kohtumised metsise, tedre või laanepüüga. Eestimaa Looduse fondi (ELF) metsaekspert Eliisa Pass tähendas, et iga talguline ilmselt siiski metsisega ei kohtu või pesa peale ei satu. Ta täiendas, et kirja tuleb panna ka kiskjate tegevusjäljed, näiteks väljaheited, ärasöödud linnud. Talgute eesmärk on uurida metsise looduslike vaenlaste paiknemistki.