OÜ Tirespoti juhatuse liige Tarmo Tammiksaare rääkis, et rehvivahetushooaeg on sel kevadel olnud sama muutlik kui meie ilm. Hooaja alguseks võis tema sõnutsi nimetada esmaspäeva, 14. märtsi, kui ilmateade lubas nädala lõpuks kuni 20 kraadi sooja, misjärel hakkas kalender kiiresti täituma. "Hooaeg justkui hakkas märtsis pihta, kuid ootamatu lumesajuga lõppes uuesti ära," märkis ta.

​Praegu on Tirespoti rehvitöökojas umbes paari tööpäeva pikkune järjekord, kuid Tammiksaare ennustas, et kuu lõpp tuleb väga kiire, sest paljudel sõidukitel on veel all naastrehvid.