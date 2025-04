Maaelu arutelu "Kui saaks piimast viina teha, oleksin miljonär"

Väikemeiereidest, piima töötlemisest ja nõuetest rääkides tunnistas Pikkmets, et iga päev tuleb temasugustel nagu väljakutsena tõestada, et sa tahad toota korralikku toitu väiketööstuse tasemel. Maaelu tulevikule mõeldes loodab ta, et piimandussektorisse lisandub noori haritud tegijaid.

"Näeme ka juustutegijate seas neid, kes alustavadki sellepärast, et neile maitseb mingi juust või et YouTube’is on võimalik juustu valmistamist õppida. See on äge ja hobitegevusena, arvan, ka toimib, aga peaks toimima ka majanduslikult," nentis Pikkmets, kes tahab jõuda oma meiereis kõvajuustu valmistamiseni Mätiku talu 110 lehma mahepiimast.