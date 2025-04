Kutsekooli minejatel tuleb arvestada aasta pikema õppeajaga, Pärnus osal erialadel juba sellest sügisest

Palju on räägitud, et kutseharidusreform piirab täiskasvanute korduvat tasuta õppimist kutsekoolides, kuid palju suuremat hulka noori puudutab ümberkorraldus, et pärast 9. klassi kutsekeskhariduse omandamine võtab edaspidi aega neli aastat. Pärnumaa kutsehariduskeskuses on osal erialadel uued õppekavad juba sellest sügisest, ülejäänud lähevad muudatusega kaasa ületulevast kooliaastast.