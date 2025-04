"Rakett 69" finalisti kunagine õpetaja: Kui on särasilmsed lapsed, siis särab ka õpetaja

Mullu Mai kooli lõpetanud Järvemets saavutas teadussaate "Rakett 69" 15. hooajal finalisti staatuse ning on viimastel aastatel noppinud aineolümpiaadide auhinnalisi kohti nii Eestis kui välismaal. Praegu Tallinna reaalkoolis tarkust taga nõudva Järvemetsa tee teadusmaailma algas just Salundi tundidest.

Salundi sõnutsi on õpilase saavutus suur asi. "Jan Hendrikul oli julgust osaleda "Rakett 69" võistlusel, mille üle mul on väga hea meel. See oli saavutus, et ta sinna saatesse sai, ja super tulemus – finaal. Ja seal saavutada teine koht on väga hea. Loomulikult ei taha keegi kaotada, elus ongi kaks kõige ebameeldivamat kohta: teine ja neljas."