Kohus nõuab Pärnu linnalt säilmete ümbermatmise kaalumist

Sulev Must maeti neli aastat tagasi oma vanemate ja vanavanemate hauaplatsile Alevi kalmistul. Lesk Kaja Must tellis sinna enda ja mehe nimega hauakivi. Naine soovis, et tema viimne puhkepaik oleks abikaasa kõrval, kuid Sulevi õde on öelnud, et ta ei luba seda. Peale selle eemaldas meheõde hauakivi, kus oli Sulevi sünni- ja surmakuupäev ja Kaja Musta sünnikuupäev.