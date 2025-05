Pärnu väärikad panid punkti 16. õppeaastale

Pärnu väärikate ülikooli lõpuaktusele hotelli Strand oodati läinud reedel 508 õppurit, kes lähevad ajalukku 16. lennuna. Pidulikule koosolekule kogunenud hõivasid Jurmala saalis viimsegi istekoha, lava ees hakkas silma Tartu ülikooli (TÜ) Pärnu kolledži lipp, sest selle õppeasutuse egiidi all meie väärikad teadmisjanu kustutavadki ja näitavad, et õppida pole kunagi hilja. Tõendusena märkis projektijuht Mari Suurväli, et lõputunnistuseni jõudnute hulgas on 36 väärikat vanuses 85 ja üle selle ning eakaim usin õppija on 94aastane.