GALERII Eesti vanimal kalapüügivõistlusel tõmmati välja ahven, mäherdust pole varem nähtud

Teeäärses autorivis sättis endale kalamehepükse jalga Eduard Krotov, kes ühes sõbraga oli kohale sõitnud Kohtla-Järvelt. Ta põhjendas nii kaugelt saabumist, et on alles algaja ja mõtles osaledes kogemust hankida. Tavapäraselt püüab ta Ida-Virumaal, kus leidub palju järvi – Kurtna järved –, ega kipu kaugemale. Kalapüügiharrastuseni jõudis Krotov, kui vajas pärast lapse sündi kodusele elule vaheldust. Kalastamine on hea hobi: liikuv ja istub talle, kuna ta on sportlik.