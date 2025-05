Päikesetõusul kogeb Kabli linnutornis kõigile tuttavaid suve märke

Kabli linnutorn on hea paik tiivuliste jälgimiseks, sest sealt paistavad ära nii rannikut mööda rändavad kui metsatukkades ja põllul toimetavad isndid.

Kella kuueks hommikul on ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu Kabli linnujaama vaatetornis kokku lugenud 56 liiki kevadel meie maile jõudvat rändurit või juba siin pesitsejat. Lindude vaatlust alustas ta läinud laupäeval päikesetõusul kell viis hommikul. Hoolega ümbrust jälgides koguneb Kablis isegi poole tunniga kamaluga tähenduslikke lindudega seotud seiku, mis annavad märku, et suvi pole enam kaugel. Kabli on üks liigirikkamaid paiku Eestis.