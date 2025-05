Intervjuu ja video Liikumise kuninganna Reet Parind: Kui ise põled, innustuvad lapsedki

Kes või mis inspireeris teid spordiga tegelema ja õpetajaks saama?

Minu tugevus on alati olnud treeningute mitmekülgsus. Kehalise kasvatuse õpetaja puhul on väga oluline, et ta tunneks eri spordialasid ja suudaks igal alal lapsi innustada ja kaasa haarata. Eriti tähtis on see kutsekoolis, kus iga noor peaks leidma endale sobivaima ala – sellise, mis sobib tema iseloomu või kehaga. Nii tekib elukestev liikumisharjumus, motivatsioon ja liikumisrõõm. Tegelikult peaks see algama juba lasteaiast. Ja muidugi on vanemate eeskuju väga oluline.