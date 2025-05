GALERII Taimelaat pakub silmailu kõrval lõhnateraapiat

Kenaste talu perenaine Ilona Jaanikesing sasib kergelt käega münditaimi ja pakub, et “nuusutage, kui erinevalt need lõhnavad”: Inglise münt, greibimünt, maasikamünt ja nii edasi – kokku kümmekond eri aroomi. Ergastav lõhnamaailm! Tema enda lemmikud on apelsini- ja mandariinimünt, sest need on iseloomuliku lõhnaga. "Vaadake, kui dekoratiivsed need on!" juhatab perenaine. Pealegi tõhusad sääsepeletajad.