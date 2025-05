"Kes need räimed kinni maksab?" ehk Kihnlasi huvitas meretuulepargi arutelul enim kalade saatus

Utilitas Wind soovib Kihnu rannikust kümne kilomeetri kaugusele püstitada 80 tuugeniga pargi. Tegu pole ainsa meretuulepargiga, mida väikesaare naabrusse kavandatakse. Aktsiaseltsil Enefit Green on Liivi lahe meretuuleparki kavas püstitada kuni 84 tuulikut koguvõimsusega 1000 megavatti ja pargi aastane elektritoodang ulatuks nelja teravatt-tunnini. Pargi asukoht on Liivi lahes, Kihnu saarest 11 ja Häädemeestest 16 kilomeetri kaugusel.

KMH eesmärk on anda teavet, kas plaan meretuulepark ehitada on elluviidav ja milline on selle keskkonnamõju. Eksperdid leidsid, et algul 300ruutkilomeetrisest uuringualast sobib meretuulepargiks umbes 110 ruutkilomeetrit. Ekspertide hinnangul ei avalda allesjäänud alale tuulepargi rajamine olulist negatiivset keskkonnamõju, kui kasutada leevendusmeetmeid.