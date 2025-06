Pärnu rannas pannakse püsti lahingurada

Lahingurada koosneb umbes 100meetrisest takistusribast, mis on ajendatud militaarsetest ja sportlikest katsumustest.

Osalemine ei eelda riigikaitselist kogemust ega tippsportlase taset. Piisab soovist end proovile panna. Mõistlik füüsiline vorm on abiks, kuid igaühel on võimalus valida endale sobiv tempo, et rada läbida.