Galerii Üle kümne kuu remondis olnud Raba tänavale pääses liiklus taas peale

Pärnu linnavalitsuse projektijuhi Uno Kase sõnade kohaselt oli ligemale 4,5 miljonit maksnud remonditööde viimane ots ehitajatele kibekiire.

“Täna käib viimane kraamimine,” tunnistas ta päev enne 800 meetri pikkuse liiklussoone avamist.

Kase jutu järgi kulgesid tööd suuremate muredeta. Ta lisas, et juuni alguses tegid muret vihmased ilmad, mille tõttu ei saanud haljastustöid plaanitud tempos teha, aga nädalase sajuperioodi lõppedes saadi taas reele ja ükski puu istutamata ei jäänud.

Pärast Via Baltica Jänesselja ja Ehitajate tee vahelise lõigu valmimist väheneb Tallinna maantee tähtsus linna toova koridorina ja Tallinna poolt tulijatel on võimalik keerata Ehitajate teelt Raba tänavale. Sealt saavad autod sõita üle uue silla ning hargneda kesklinnas ja ranna suunas. Kesklinna silla, Akadeemia, Vee, Pika ja Lõuna tänava liikluskoormus väheneb.

Selleks et liiklus sujuks, rajati Ehitajate tee ja Rääma tänava vahelisele Raba tänava lõigule uus sõidutee koos pöörderadadega. Uuel lõigul on kiirus piiratud 40 kilomeetrini tunnis. Tänava mõlemale poole on ehitatud nelja meetri laiune jalgratta- ja jalgtee, kus jalakäijad ja jalgratturid on üksteisest eraldatud. Jalgratturid tohivad sõita ainult autode liikumise suunas.

Raba tänav on saanud uue valgustuse ja sellega on tagatud ka jala või jalgrattaga tänavat ületavate liiklejate ohutus selleks ette nähtud kohtades. Rajatud on kuus puhkekohta, kus on istepingid, prügikastid ja jalgrattahoidikud.

Oja-Raba ristmikule on paigaldatud foorid, Raba tänav on nüüd peatee. Ehitajate teega paralleelselt kulgeval jalgteel kulgejatele on Raba tänava alla rajatud kergliiklustunnel. Kogu tänavalõigul on elektri- ja sidejuhtmed viidud maa alla ning lahendatud sademevee äravool.

Tänavalõigu projekteeris ja ehitas OÜ INF Infra. Tööd läksid koos käibemaksuga maksma ligemale 4,5 miljonit eurot, millest pea 1,7 miljonit moodustab Euroopa regionaalarengu fondi toetus. Ehitustöid juhtis INF Infra projektijuht Martin Pley oma meeskonnaga.

Uuendatud Raba tänavalt pääseb Rääma sillale pühapäeva hommikul, kui Pärnu sajandi ehitiseks ristitud silla avamispidustused on seljataga.