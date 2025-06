Pärnu politseijaoskonna patrullpolitseinik Sander Saare märkis, et kokku kontrollisid politseinikud 18. juuni hommikul Pärnus 870 juhi kainust. "Joobes juhtimine on lubamatu, sest see paneb ohtu kõik liiklejad. Kui jood, ära juhi! Ka mitte järgmisel hommikul," pani Saare kõikidele sõidukijuhtidele südamele.

Politsei kinnitusel oli üks tabatud rikkujatest linnabussijuht, kes sel ajal oli tööl ja sõidutas inimesi. Pärnu Postimehele teadaolevalt tabati bussijuht Merimetsa tänaval. Tegemist oli liiniga number 14.

Politseile on sama mees varemgi joobnuna autoroolis vahele jäänud. Sel korral jäi tema joove alla kriminaalse. Talle koostati väärteoprotokoll ja keelati sõitu jätkata. Väärteo korras karistatav on 0,2 kuni 1,49 promilli. Sealt edasi on juba tegemist kriminaalkorras karistatava teoga.



Andsime talle endale võimaluse lahkuda ja ta kasutas seda. ​Rein Laanemets, AS Sebe Pärnu juht

Puhkusel viibiv Sebe Pärnu juht Rein Laanemets ütles, et on juhtunuga kursis ja avaldas selle üle kahetsust. Kõnealune bussijuht enam Sebes ei tööta. "Andsime talle endale võimaluse lahkuda ja ta kasutas seda," märkis Laanemets. Lisades, et õnneks on selliseid vastutustundeta inimesi bussijuhtide seas vähe.

Bussid on varustatud alkolukuga. See tähendab seda, et enne sõiduki käivitamist tuleb juhil alkomeetrisse puhuda. Laanemetsa sõnutsi ei ole aga tegu võluvitsaga. "Kes ikka tahab sellest mööda saada, see saab," tõdes ta, viidates taas inimese enda vastutustunde tähtsusele.

Aasta algusest on politsei üle Eesti tabanud ligemale 2500 alkoholi tarvitanud autojuhti, kellest umbes 900 olid raskes joobes. Mullu juhtus purjus juhi süül üle 420 õnnetuse, milles keegi sai viga. Tänavu on neid kogunenud juba üle 170. "Joobes juhi reaktsioon on aeglane, otsustusvõime puudulik ja käitumine ettearvamatu. Isegi väike kogus alkoholi võib muuta inimese võimetuks ohutult autot juhtima. Seetõttu ei ole liikluses kohta ainsalgi promillil," selgitas politsei- ja piirivalveameti liikluskoordinaator Taavi Kirss eesootavate jaanide taustal saadetud pressiteates.