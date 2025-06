Eesti Post suleb Pärnumaal taas postipunkti

“Vändra postipunkti külastatavus on järjepidevas languses, millest võib järeldada, et elanikud on leidnud endale mugavamad viisid pakke ja kirju saata,” sõnas Omniva kaubamärgi all tegutseva Eesti Posti postiasutuste Lõuna piirkonna juht Rita Kasesalu.