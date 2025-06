Keskkonnaagentuur hoiatab halvenevate ilmaolude eest

Enne keskööd tugevneb ühtlasi loode- ja põhjatuul sisemaal puhanguti 15–18, rannikul kuni 23 meetrini sekundis. Ligikaudne sajuhulk homme ennelõunaks on Mandri-Eestis 15–35, Põhja-Eestis kohati üle 40 millimeetri. Võrdlusena: Eesti pikaajaline keskmine sademete hulk ehk norm on juunis 70 millimeetrit ja see on juba praeguseks mitmes hüdromeetriajaamas ületatud.