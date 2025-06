Kohalikku turismiinfot jagab sel suvel Pärnu muuseum

​Varem on ajutiste turismiinfopunktidena kasutusel olnud näiteks 2022. aastal Punane torn ja 2023. aastal Rannapargis paiknenud kohvik. "Nägime jätkuvalt vajadust ja ühtlasi võimalust saata külastajatele signaal, et Pärnumaa on külalislahke sihtkoht. Üks värskematest arendustest, millega külastajaid tutvuma juhtida, on näiteks kuurordielevandi marsruut, mida turismiinfopunktis on tänavu kenasti tugemas Pärnu elevandi lugu avav ajutine näitus," teatas Pärnu linnavalitsuse turismiarenduse juht Annika Raadik.