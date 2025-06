Ilmateenistus hoiatab: Pärastlõunal tugevneb tuul

Pärnu lahe veetase on hakanud tõusma, ulatudes kella 11 ajal 80 sentimeetrit üle keskmise. Keskkonnaagentuuri prognoosi järgi kerkib vesi kella 22ks 117 sentimeetrini. See tähendab, et rannas ulatub vesi liivaribale. Pärnu linnas on kriitiline piir, kui vesi tänavatele valgub, 180 sentimeetrit üle keskmise.