Politsei kontrollib täna mitmel pool sõidukijuhtide kainust

Politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Virko Luide vahendas, et politsei oli pikal nädalavahetusel väljas suurendatud jõududega, sest pühade ajal tõuseb väljakutsete arv ja inimesed vajavad politsei abi harilikust enam.

Neljapäevast eilseni sai politsei kogu Eestis ööpäevas keskmiselt 400 väljakutset, tavaliselt on neid veidi üle 300. Poolsada väljakutset oli kõrgeima tasemega ehk elus oli kellegi elu või tervis.

Pühade ajal kontrollis politsei kogu riigis ligemale 30 000 autojuhi kainust, neist sadakond oli tarvitanud alkoholi. Seega, keskmiselt tabati 20 joobes sõidukijuhti ööpäevas. Seda on rohkem kui tavalisel päeval. Kiiruseületamise puhul sekkusid politseinikud pea 300 korral. Liikluses sai viie päevaga viga 13 inimest.

Politseinikud reageerisid ligemale 170 lähisuhtevägivallajuhtumile, mida on tavapärasest enam. Kainestusmajja viidi 145 inimest, kes olid ohtlikud kas iseendale või teistele.

Täna on politsei tähelepanu suuresti liiklusel, sest inimesed sõidavad peokohtadest tagasi koju ja autosid on kindlasti teedel palju. Juba hommikul alustas politsei reide ja rahustab päeva vältel liiklust. Kõigil, kes täna veel rooli minna plaanivad, palub politsei veenduda, et ollakse välja puhanud ja kaine.