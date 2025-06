Galerii Vanasõidukite suursõidul osalevad uunikumid jõudsid Pärnusse

Homme kell 9.30 kogunevad vanasõidukid Kaubamajaka parklasse, kust kell 10.40 stardivad Kilingi-Nõmme poole. Saarde valla keskuses teeb uunikumide karavan peatuse 12.20–14, kui neid Turu pargi juures uudistada saab. Siis suunduvad masinad Viljandisse, mis on suursõidu lõpp-punkt.

Korraldajate andmete kohaselt osaleb suursõidul 234 sõidukit: sõiduautosid on väljas 145, mootorrattaid 61, busse, veoautosid, traktoreid 28. Ajavahemikust 1930–1939 on väljas 29 väärikat isendit, järgmisest kümnendist 13, seejärel 30, 48, 46 ja lõpuks, alates 1980. aastast on kohal 68 sõidukit. Üle poole masinatest – 130 – kannab musta numbrit, olles uunikumsõiduki staatuses.