Enne ülekannet on tähtis teada hulga nüansse. Näiteks: mis suunast tulevad president ja hävitajad. Rebase jutu järgi olnuks ideaalne, kui lennukid saabuvad piki Pikka tänavat, kuid sealtkaudu õhusõidukitele ei sobinud, vaid nad tulevad Tallinna maantee poolt. "Me teame valmis olla, et pildis sündmust võimalikult hästi kajastada," selgitab juhtoperaator.

Endla teatri juures on ERRi ülekandejaam üsna palju seisnud, seetõttu teavad mehed juba, kust saada voolu. Ometi selgus alles päev enne ülekannet, kuhu pannakse kommentaatorid, et nad näeksid nii ülekandepilti kui reaalajas paraadil toimuvat. Rebasel oli mõte, et Endla ärklisaali aknast avaneb vaade otse paraadile ja see oleks suurepärane paik. Kohapeal ilmnes aga, et sammassaali akna ette on pandud hiigelsuur sinimustvalge lipp ja see aken asub sinise taga. "Arutasime hommikul Andres Kuusega, et nägusid ei tunne, kuid masinad tunneb ära," märgib Rebane. "Must võiks olla, siis oleks kõige parem. Käisime valget ka vaatamas – siis ei näe üldse midagi."