Galerii Tori kirikus süüdati mälestustuli, mis homme ühineb muinastulega võidutuleks

Tori kirikus tänujumalateenistusel anti üle Eesti reservohvitseride kogu tänavused teeneteristid. Kuldristi pälvis kapten Aaro Mäkela, hõberisti said leitnant Daimar Liiv ja nooremleitnant Toomas Niinemäe. Raudristiga tunnustati major René Värki, kapten Andres Lemberit, leitnant Kalev Õigerit, leitnant Janek Levinit ja nooremleitnant Sander Laasikut. Eriteeneterist anti major Ravo Sarmetile ja major Ülo Isbergile.

President Karis märkis Tori kirikus peetud kõnes, et vabatahtlikud riigikaitseorganisatsioonid on tugevad just vabades riikides. “Sest sellised organisatsioonid eeldavad armastust oma riigi vastu, mitte hirmu oma riigi ees, mis valitseb diktatuurides ja totalitaarsetes riikides,” kõneles riigipea.