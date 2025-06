GALERII Laulupeo tuli rändas Pärnumaal küladesse, kuhu see polnud varem jõudnud

Kontserti nautima tulnud rahva hulgas leidus neid, keda suurel peol esinemine ees ootab. Saarde kandist pärit, kuid Tallinnas elav Annika ühes tütre Lauraga seisavad peagi laulukaare all. Sama pere kolmas põlvkond ehk vanaema Eve, kes suurele kontserdile Tallinna minna ei plaani, tunnistas, et väike kodulinna kontsert tekitas temas päris peo tunde. Seda, et peotuju sisse tuli, möönis tütargi. "Ütlesin tulele, et kohtume laulupeol," tähendas Annika.