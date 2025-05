Lääneranna vallavanem Ingvar Saare kuulis riigikohtu istungil oma sõnutsi esimest korda, et ühe lapse hommikune koolitee võtab bussiga Lihulasse aega üle kahe tunni. Vastaspoole advokaadi Villy Lopmani teatel on see juba ammu teada, aga vald ei ole isegi kohtuvaidluse ajal transporti sobivaks kohandanud.

Foto: Kristjan Teedema