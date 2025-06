Ilmateenistus hoiatab paksu udu eest

Täna öösel on prognoosi järgi selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Paljudes kohtades on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4-10 kraadi, rannikul kuni 15. Homme pilvisus lääne poolt alates tiheneb. Saaremaale ja Liivi lahele jõuavad keskpäeva paiku vihmapilved ja liiguvad aeglaselt edasi ida-kirde suunas. Puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, Liivi lahe ümbruses pöördub läände ja tugevneb iiliti 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 17-21, rannikul kohati 15 kraadi.