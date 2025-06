Pildid Kilingi-Nõmmes rüvetati riigilippu

Saarde abivallavanema Kati Vaheri sõnutsi on võidupühaks tavaks kaunistada Kilingi-Nõmme tänavavalgustuspostid sinimustvalgetega. Ühelt Pärnu ja Piiri tänaval ristmikul asunud valguspostilt on lipp kas ära võetud või tuulega minema lennanud ja see põlema pandud. Põletatud lipp oli visatud Kilingi-Nõmme laululava lähedal varjualuse prügikasti. Samuti on laululava juures lõhutud piirdeaia posti betoonmüts.​