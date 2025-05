Kaubamajaka ristmiku lähedal suletakse kaheks päevaks üks Papiniidu tänava sõidusuundadest

Tänavakatte uuendamise ajal ei saa Riia maantee linna sisenevalt suunalt mööda tavapärast pöörderada Papiniidu tänavale keerata. Parempööre on võimalik ristmikult vastassuunavööndisse keerates.

Mai elurajoonist tulles on võimalik Riia maanteed ületada ja Papiniidu silla poole sõita ristmikult vastassuunavööndisse pöörates.

Papiniidu tänava Riia–Pae lõigu linna sisenev sõidusuund jääb avatuks. Veoautodel on lubatud K-rauta, Espaki ja Kaubamajaka juurde laadimistöödeks sõita Papiniidu tänavalt Raudtee tänavale keerates, läbi Kaubamajaka parkla edasi Riia maanteele sõita on keelatud. Samuti on keelatud veokite juurdepääs Riia maanteelt Kaubamajaka ja Ehituse ABC vahelt Kaubamajaka, Espaki ja K-rauta juurde.