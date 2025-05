Lasteaedades ja koolides tuleb lastele pakkuda tervislikumat toitu

Sotsiaalministeerium soovib muuta lasteaedade ja koolide toidu tervislikumaks ja mitmekesisemaks ning seetõttu uuendatakse ka menüüde põhimõtteid. Meediasuhete nõunik Kirsi Pruudel toob pressiteates esile uuringud, mis näitavad, et iga kolmas Eesti koolilaps on ülekaalus ja praegused lasteasutuste toitlustamise nõuded on ajale jalgu jäänud. Sotsiaalministeeriumi rahvatervishoiu osakonna nõuniku Ingrid Põldsaare sõnul tuleb laste tervise toetamiseks uuendada lasteasutuste toitlustusnõudeid.