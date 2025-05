Vibulaskja Reena Pärnat püstitas kuratliku Eesti rekordi

"Olen Eesti rekordi üle õnnelik," lausus Pärnat Eesti vibuliidu vahendusel. "Ilm soosis võistlemist ja mul on hea meel, et suutsin selle võimaluse maksimaalselt ära kasutada. Alles kuu aega tagasi hakkasin uue vibuga laskma ja olen viimasel ajal võidelnud terviseprobleemidega. Ma ei osanud seetõttu oodatagi, et juba hooaja alguses võiks selline tulemus tulla. Järgmisel nädalavahetusel ootavad mind ees Prantsusmaa võistkondlikud meistrivõistlused, kuhu lähen hea enesetundega."

Pärnati treener Siret Luik mainis, et esimese poole võistlusest (332 silma) lasi tema treenitav omapead, sest tema oli hommikupoolikul muude kohustuste pärast eemal. "Platsile jõudnud, oli üllatus hea ja teadsin, et teises pooles tuleb Reena vastu nõudlik olla, et head ilma ja Reena vormi ära kasutada," lausus Luik. "Õnnestus: 334 silma ja kokku Eesti rekord 666! See võistlus on hea näide sellest, miks Reena võistleb Šveitsis ja Prantsusmaal: Eesti rekord andis eelringis teise koha. Taseme ja konkurentsi erinevus on Eestiga võrreldes suur ja see viib edasi. Pärastlõunal duellides suutis Reena siiski võita."