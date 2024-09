Reena Pärnat püstitas vibulaskmises Eesti rekordi, ületades isegi meeste tippmargi

Tegemist on vibulaskmises olulisima harjutusega, mis on kavas olümpiamängudelgi.



Nagu Pärnat tõdes, tundis ta terve suve, et on võimeline Eesti rekordit uuendama. Ilm soosis hea tulemuse laskmist, ehkki natuke oli tuult ja tibas vihma. Sooja oli umbes 20 kraadi, mis pärnulannast vibulaskja hinnangul on võistlemiseks ideaalne.



Eelmine Eesti rekord 660 silma kuulus samuti Pärnatile. Selle püstitamisest 2019. aastal Rumeenias Bukarestis oli möödas juba veidi üle viie aasta.



Väärib märkimist, et naiste Eesti rekord ületab nüüdsest tunduvalt tugevamate vibudega laskvate meeste tippmarki. Eesti meeste senise parima tulemuse 661 silma on lasknud Pärnati klubikaaslane (NS Archery Club) Märt Oona.



Meenutuseks: Pariisi olümpiamängude eelringis lasi Pärnat 646 silma.



Reena Pärnat lasi Prantsusmaal Dijonis vibulaskmises 70 meetri harjutuses Eesti rekordi 665 silma. Võistluste esimese poole skoor oli 333. Foto: Kuvatõmmis





Pariisi olümpiamängude järel ei võtnud Pärnat kolm nädalat vibu kättegi. Mängude järel nädalaks koju Pärnusse tulnud vibulaskja tunnistas Pärnu Postimehe stuudioski, et ta jättis oma praegusest elu- ja trennikohast Šveitsis Lausanne´is Eestisse reisides spordivarustuse maha. Naasnud väikese puhkuse järel Šveitsi, jätkas pärnulanna taas treeninguid. Nagu Pärnat avaldas, otsustas ta sel nädalavahetusel naaberriiki võistlema sõita, kuna tundis, et heast hooajast hoolimata on midagi veel sisse jäänud.



Treener Siret Luik märkis, et Pärnati selle hooaja kümne parima tulemuse keskmine oli enne hooaja viimast võistlust üle 650 silma. Nii stabiilselt hästi pole tema 30aastane treenitav ühelgi varasemal aastal lasknud. Hooajale ilusa punkti pannud 665 silma tõstsid mainitud keskmist skoori.



Mehed ja naised heitlesid Dijonis ühes ja samas arvestuses. Pärnat võitis, alistades eelringi järel duell-laskmisel seitse vastast. Kui tema lasud järjestikustes matšides kokku lüüa, liikus ta 670 silma graafikus. Luik mainis, et viimase 36 järjestikuse lasu skoor oli 337. "Ootan põnevusega järgmist olümpiatsüklit," lausus Pärnati treener. Küll täpsustas ta, et 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudele pürgimine sõltub palju sellest, kas nad leiavad toetajaid, kes seda kulukat ettevõtmist rahastaksid. Pärnat ja Luik kinnitasid, et neil on motivatsiooni üheskoos järgmisi suuri sihte püüda.