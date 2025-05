Pärnus käivitusid ohuteavitussüsteemi sireenid vaid osaliselt

Raginast oleme teadlikud ja põhjust veel selgitame, kuid helitugevuse kohta saame praeguse seisuga öelda, et see oli 72 protsenti maksimumist.

Tammemäe tunnistas, et süsteemi esimene nii põhjalik katsetus andis keerulise õppetunni, kuid sellises mastaabis test oli väga oluline. “Leidsime kriitilisi õpikohti, et tagada päris kriisis süsteemi töökindlus,” ütles ta.

Kui tänavu on riigiinfotelefonil päevas laekunud keskmiselt 360 kõnet ja aasta rekord on 608 kõnet, siis 14. mail tuli umbes seitse korda rohkem kõnesid kui keskmiselt. Kokku helistati numbril 1247 pea 2600 korral.

Häirekeskuse kriisijuhi Janek Muraka andmeil laekus enim kõnesid 11–12 ja 15–16, need perioodid langesid kokku ohuteavituse sõnumite saatmise ja sireenide katsetamise ajaga.

“Kella 11 ja 12 vahel küsiti infot saadetud sõnumi kohta: miks see üldse saadeti, miks ühes või teises keeles ning kus ja millal sireene kuulda võib. Kella 15–16 ajal laekunud kõned puudutasid valdavalt muret või pettumust, et sireene polnud kuulda või oli kuulda oodatust vaiksemalt. Siiski oli nii hommikusel kui pealelõunasel ajal inimesi, kes andsid teada, et olid teavitused kätte saanud ja tänasid testimise korraldamise eest. Kahjuks pidime tegelema ka laste tehtud naljakõnedega,” selgitas Murakas pöördumiste sisu.