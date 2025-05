Sel nädalal, 21. mail vohas 12 paigaldatud peenrakastist kolmes tihe umbrohi, mille vahel tõusid jõudsalt taeva poole vahtraninadest idanenud puuvõrsed. Ülejäänud üheksas kastis jäi silma paar rida longus köögiviljataimi ning mõni maitse- ja maasikataim. Ühes kastis püüdsid pilku kiviringis kiratsevad tulbid, mis õitsemist lõpetavad. Peenardes olev muld on tihe ja paakunud. Jääb mulje, et ala on unarusse jäetud.