Avatav perepesa pakub vanematele tuge ja vaimset tervist toetavaid teenuseid

Perepesa on suhtluse ja kooskäimise koht. Aga mitte ainult. Peale mängutoa, kuhu saab lapsega lustima ja teiste vanematega suhtlema minna, on sealt võimalik saada psühholoogilist nõustamist, toimuvad koolitused ja vestlusringid. Sinna on oodatud kõik Pärnu linna pered ootusajast kuni lapse kooliminekuni ning kõik teenused on tasuta.

Säärase ennetus- ja peretöökeskuse tegevusmudeli on välja arendanud SA Lapse Heaolu Arengukeskus. Mudel toetub põhjamaade praktikale ja teadusuuringutele. Arengukeskuse tegevjuht Kiira Gornischeff usub siiralt, et vanemluse õppimine on parim investeering oma lapse tulevikku. “Vanemaks kasvamise teekond on kõikidel üht- või teistmoodi käänuline. Õppimine on normaalne,” märkis Gornischeff.