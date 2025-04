Kell on kümme hommikul, kui Rootsist tulnud lennuk, 40 inimest pardal, teeb Pärnu lennujaama kõrval metsatukas hädamaandumise. “Tulge aidake!” kaigub hädasolijate suust üle metsa. Kannatanuid on nii “lennukis” kui ka metsa all.