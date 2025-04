Täiskasvanud saavad nüüd difteeria-teetanuse kaitse mugavalt apteekides

"Vaktsineerimine apteegis on kiire ja mugav viis oma tervise eest hoolitsemiseks, mille saab ühildada näiteks rutiinse poeskäiguga. Apteek on inimesele sageli kõige lähem koht vaktsineerimiseks, mis on avatud ka peale tööpäeva ja nädalavahetusteti", sõnab Eesti Proviisorapteekrite Liidu juht Ly Rootslane. Apteegis vaktsineerimiseks saab broneerida aega aadressil www.vaktsineeriapteegis.ee

Vaktsineerimine apteekides toimub eelregistreerimise alusel ning selle viib läbi vastava koolituse saanud tervishoiutöötaja. Difteeria-teetanuse vaktsiin on täiskasvanutele tasuta, kaitset tuleb uuendada iga kümne aasta järel.

Mis haigus on teetanus? Teetanus ehk kangestuskramptõbi on bakteriaalne nakkushaigus, mida iseloomustab lihaskrampide teke. Teetanust põhjustab pinnases, nt mullas, kõdus, sõnnikus ja tolmus asuv bakter. Teetanusoht võib kaasneda marrastuste, lõike- ja torkehaavade ning nahka läbivate pindude, aga ka putukate ja loomade hammustustega. Teetanus ei levi inimeselt inimesele, seetõttu on haige teistele ohutu. Teetanuse peiteperiood on 1-21 päeva, keskmiselt 7 päeva. Tavaliselt algab teetanus mälumislihaste krambiga, millele järgnevad neelamisraskused ning kaela-, õla- ja seljalihaste jäikus. Hiljem on haaratud kõik tahtele alluvad lihased. Kergematel juhtudel on haigus ravitav, raskematel lõpeb surmaga. Teetanust põhjustab juba väga väike kogus toksiini. Haiguse läbipõdemise järgselt immuunsust ei kujune, mis tähendab, et järgmisest haigestumisest hoidumiseks on vaja inimest uuesti vaktsineerida. ​​ ​Andmed: tervisekassa

Lisaks apteekidele pakuvad difteeria-teetanuse vaktsineerimist ka mõned töötervishoiuarstid üle Eesti. Töötervishoiuarsti visiidi raames on mugav viis enda immuunsuse kaitset uuendada. Väga oluline on see just ametikohtade puhul, kus on suurem kokkupuude vigastuste, muljumiste või määrdunud haavade tekkimise riskiga. Soovitame töötajatel uurida oma tööandjalt või töötervishoiuarstilt, kas vaktsiin on teenusepakkuja poolt kättesaadav. Samuti on võimalus end vaktsineerida oma perearstikeskuses või vaktsineerimiskabinettides üle Eesti.