Kolm Pärnumaa päästekomandot saavad uued autod

Uued päästeautod on ehitatud Scania alusautole, mis on diiselmootori ja täisautomaatse käigukastiga, paaki mahub 2800 liitrit vett ja 200 liitrit vahuainet. Masinatel leidub päästetööde tarvis üle 250 tööriista ja vahendi. Paljud tööriistad, mis varem vajasid bensiini, on nüüd akutoitel. Väga suur uuendus on päästeameti eksperdi Tormi Soekõrva teatel külmlõikeseadme ColdCut Cobra lisandumine, tänu millele saab tulekahjusid kustutada hoonesse või põlevasse ruumi sisenemata, mis on päästjatele märksa ohutum. Samuti väheneb kustutustöödel veekulu, niisiis jääb ka hoonele tekkiv veekahju väiksemaks. Uued masinad on tavaolekus tagaveolised, kuid vajadusel lülitatavad nelikveoliseks, mis tagab parema maastikusuutlikkuse ning võimekuse reageerida maastiku- ja metsatulekahjudele.