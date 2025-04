Munamasinad töötavad nüüd aasta läbi

Lihavõttepühade keskne tegelane on kirjuks värvitud muna, mille imetlemise taustal virvendab teadmine, et Eesti isevarustatuse tase kanamunadega on veidi üle poole ehk iga teine toidumuna tuuakse riiki piiri tagant. Seda enam on hinnas tuttavad ja suuremalt munakanapidamisega tegelevad ettevõtjad, kodumaakonnas näiteks põllumajandus-kaubanduskoja pääsukesemärgiga tunnustatud OÜ Karjamõisa Talufarm Lepakülas, mahemunade tootja Männituka talu Seljametsa külas, OÜ Põldmaa Talumuna Pärnu linnas ja valdkonnale sõrme järel käe andnud Jüri talu Langerma külas.