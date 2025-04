Valitsus kinnitas lõhkeainetehase loomise plaani

Kaitseminister Hanno Pevkuri kinnitusel on tehase rajamine oluline samm Eesti kaitsetööstuse arendamisel, kuna Euroopas on lõhkeaine tootmises märkimisväärne puudujääk.

"Lõhkeainetehase rajamine Eestisse on tugev lisaväärtus kaitsetööstuspargile ja seal tegutsema hakkavatele moonatootjatele. Euroopas on sõjalise lõhkeaine tootmisvõimsuse puudujääk, seega on uue tootmisvõimsuse rajamine oluline tarnekindluse tagamiseks nii Eesti kui laiemalt regiooni ettevõtetele. Lõhkeainetehas suurendab Eesti atraktiivsust kaitsetööstuse asukohana,” kommenteeris Pevkur pressiteates.