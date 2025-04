Pildid Sindi raekojas peeti sarikapidu

"Teekond siiani on olnud pikk ja täis õppetunde. See maja ei ole ainult kivid ja seinad – see on koht, kus sünnivad kogukonna otsused, peetakse tähtsaid kohtumisi ja tähistatakse elu," ütles Tori vallavanem Lauri Luur. "Koostöö ehitajaga, osaühinguga Silindia Ehitus on olnud väga sujuv ja meeldiv."