Riigiinfo telefon vastab tuuleenergiaga seotud küsimustele: enim tuntakse huvi tuulikutasu ja tervisemõjude vastu

Teine oluline teema on tuulikutasude süsteem. Inimesi huvitab, kui suur on tuuliku mõjupiirkonnas elavatele inimestele makstav tasu, kuidas see jaguneb elanike ja kohaliku omavalitsuse vahel, millistel juhtudel seda tasu üldse makstakse ning kas sellelt tuleb ka tulumaksu tasuda.

Samuti uuritakse, millised on elamute ja tuulikute vahelised miinimumkaugused ning millistel õigusaktidel need põhinevad. Küsimusi on esitatud ka tuulikute tehnilise toimimise kohta. Soovitakse teada, miks on tuulikud just kolme labaga, kuidas need elektrivõrguga liidetakse ning millised on keskkonnamõjud näiteks labade materjali taaskasutamise kontekstis.